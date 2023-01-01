ألف كرونة آيسلندية إلى دولار كندي

تحويل ISK إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٩٫٨٩ cad

1.00000 ISK = 0.00989 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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ISK إلى AUD

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ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار كندي
1 ISK0.00989 CAD
5 ISK0.04946 CAD
10 ISK0.09891 CAD
20 ISK0.19783 CAD
50 ISK0.49457 CAD
100 ISK0.98915 CAD
250 ISK2.47287 CAD
500 ISK4.94573 CAD
1000 ISK9.89147 CAD
2000 ISK19.78294 CAD
5000 ISK49.45735 CAD
10000 ISK98.91470 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Icelandic Króna
1 CAD101.09700 ISK
5 CAD505.48500 ISK
10 CAD1010.97000 ISK
20 CAD2021.94000 ISK
50 CAD5054.85000 ISK
100 CAD10109.70000 ISK
250 CAD25274.25000 ISK
500 CAD50548.50000 ISK
1000 CAD101097.00000 ISK
2000 CAD202194.00000 ISK
5000 CAD505485.00000 ISK
10000 CAD1010970.00000 ISK