İzlanda kronundan Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile ISK → CAD çevirin

1.000 isk
9,77 cad

1.00000 ISK = 0.00977 CAD

06:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.93181.347351.354251.539880.7956081.6429819.0304
1 EUR1.0731511.445911.453311.652530.853821.7631620.4225
1 SGD0.7421980.69160711.005121.14290.5904991.2194214.1243
1 CAD0.7384160.6880830.99490511.137070.587491.213214.0524

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İzlanda kronundan Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Kanada Doları
1 ISK0.00977 CAD
5 ISK0.04887 CAD
10 ISK0.09773 CAD
20 ISK0.19546 CAD
50 ISK0.48865 CAD
100 ISK0.97730 CAD
250 ISK2.44326 CAD
500 ISK4.88652 CAD
1000 ISK9.77304 CAD
2000 ISK19.54608 CAD
5000 ISK48.86520 CAD
10000 ISK97.73040 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / İzlanda Kronu
1 CAD102.32200 ISK
5 CAD511.61000 ISK
10 CAD1023.22000 ISK
20 CAD2046.44000 ISK
50 CAD5116.10000 ISK
100 CAD10232.20000 ISK
250 CAD25580.50000 ISK
500 CAD51161.00000 ISK
1000 CAD102322.00000 ISK
2000 CAD204644.00000 ISK
5000 CAD511610.00000 ISK
10000 CAD1023220.00000 ISK