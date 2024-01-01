İzlanda kronundan İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile ISK → GBP çevirin

1.000 isk
5,75 gbp

1.00000 ISK = 0.00575 GBP

07:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8543251.072989.06551.453191.652780.94890518.3271
1 GBP1.1705111.2558104.2491.700921.934531.1107121.4513
1 USD0.932050.796305183.01381.354451.540480.8844517.0818
1 INR0.01122770.009592440.012046210.0163160.01855690.01065430.205771

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İzlanda kronundan İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / İngiliz Pound Sterlini
1 ISK0.00575 GBP
5 ISK0.02873 GBP
10 ISK0.05746 GBP
20 ISK0.11491 GBP
50 ISK0.28728 GBP
100 ISK0.57456 GBP
250 ISK1.43639 GBP
500 ISK2.87278 GBP
1000 ISK5.74555 GBP
2000 ISK11.49110 GBP
5000 ISK28.72775 GBP
10000 ISK57.45550 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / İzlanda Kronu
1 GBP174.04800 ISK
5 GBP870.24000 ISK
10 GBP1740.48000 ISK
20 GBP3480.96000 ISK
50 GBP8702.40000 ISK
100 GBP17404.80000 ISK
250 GBP43512.00000 ISK
500 GBP87024.00000 ISK
1000 GBP174048.00000 ISK
2000 GBP348096.00000 ISK
5000 GBP870240.00000 ISK
10000 GBP1740480.00000 ISK