İzlanda kronundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile ISK → SGD çevirin

1.000 isk
9,72 sgd

1.00000 ISK = 0.00972 SGD

07:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931751.347451.354451.540950.7962731.6440619.0283
1 EUR1.0732511.446151.453661.653830.8546251.7644920.4221
1 SGD0.7421430.69149111.005191.143610.5909481.2201314.1217
1 CAD0.7383070.6879170.99483211.137690.5878941.2138214.0487

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İzlanda kronundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Singapur Doları
1 ISK0.00972 SGD
5 ISK0.04862 SGD
10 ISK0.09725 SGD
20 ISK0.19449 SGD
50 ISK0.48623 SGD
100 ISK0.97247 SGD
250 ISK2.43117 SGD
500 ISK4.86233 SGD
1000 ISK9.72467 SGD
2000 ISK19.44934 SGD
5000 ISK48.62335 SGD
10000 ISK97.24670 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / İzlanda Kronu
1 SGD102.83100 ISK
5 SGD514.15500 ISK
10 SGD1028.31000 ISK
20 SGD2056.62000 ISK
50 SGD5141.55000 ISK
100 SGD10283.10000 ISK
250 SGD25707.75000 ISK
500 SGD51415.50000 ISK
1000 SGD102831.00000 ISK
2000 SGD205662.00000 ISK
5000 SGD514155.00000 ISK
10000 SGD1028310.00000 ISK