250 Singapur dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile SGD → ISK çevirin

250 sgd
25.992,25 isk

1,000S$ SGD = 104,0kr ISK

19:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek103,9690103,9690
Düşük101,9090101,6660
Ortalama102,4069102,5537
Değişim1.81%0.48%
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1 SGD → ISK istatistikleri

SGD → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 103,9690, en düşük 101,9090 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 102,4069 oldu. SGD → ISK kurundaki değişiklik 1.81 değerindeydi.

SGD → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 103,9690, en düşük 101,6660 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 102,5537 oldu. SGD → ISK kurundaki değişiklik 0.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7897,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.681,511,6740,85291,4527,8254,903
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6264,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / İzlanda Kronu
1 SGD103,96900 ISK
5 SGD519,84500 ISK
10 SGD1.039,69000 ISK
20 SGD2.079,38000 ISK
50 SGD5.198,45000 ISK
100 SGD10.396,90000 ISK
250 SGD25.992,25000 ISK
500 SGD51.984,50000 ISK
1000 SGD103.969,00000 ISK
2000 SGD207.938,00000 ISK
5000 SGD519.845,00000 ISK
10000 SGD1.039.690,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Singapur Doları
1 ISK0,00962 SGD
5 ISK0,04809 SGD
10 ISK0,09618 SGD
20 ISK0,19236 SGD
50 ISK0,48091 SGD
100 ISK0,96182 SGD
250 ISK2,40456 SGD
500 ISK4,80911 SGD
1000 ISK9,61822 SGD
2000 ISK19,23644 SGD
5000 ISK48,09110 SGD
10000 ISK96,18220 SGD