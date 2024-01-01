Singapur dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile SGD → ISK çevirin

1.000 sgd
102.761 isk

1.00000 SGD = 102.76100 ISK

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533390.79380883.00797.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005939090.00009808170.00005077510.005309520.0004601310.000305876
1 EUR1.07716837.611.651460.8549389.39957.747515.15021
1 AUD0.6521510195.60.60552510.51768254.13364.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / İzlanda Kronu
1 SGD102.76100 ISK
5 SGD513.80500 ISK
10 SGD1027.61000 ISK
20 SGD2055.22000 ISK
50 SGD5138.05000 ISK
100 SGD10276.10000 ISK
250 SGD25690.25000 ISK
500 SGD51380.50000 ISK
1000 SGD102761.00000 ISK
2000 SGD205522.00000 ISK
5000 SGD513805.00000 ISK
10000 SGD1027610.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Singapur Doları
1 ISK0.00973 SGD
5 ISK0.04866 SGD
10 ISK0.09731 SGD
20 ISK0.19463 SGD
50 ISK0.48657 SGD
100 ISK0.97313 SGD
250 ISK2.43283 SGD
500 ISK4.86566 SGD
1000 ISK9.73132 SGD
2000 ISK19.46264 SGD
5000 ISK48.65660 SGD
10000 ISK97.31320 SGD