50 كرونة آيسلندية إلى يورو

تحويل ISK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ isk
٠٫٣٤ eur

1.00000 ISK = 0.00681 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / اليورو
1 ISK0.00681 EUR
5 ISK0.03404 EUR
10 ISK0.06807 EUR
20 ISK0.13615 EUR
50 ISK0.34036 EUR
100 ISK0.68073 EUR
250 ISK1.70182 EUR
500 ISK3.40363 EUR
1000 ISK6.80727 EUR
2000 ISK13.61454 EUR
5000 ISK34.03635 EUR
10000 ISK68.07270 EUR
معدلات التحويل اليورو / Icelandic Króna
1 EUR146.90200 ISK
5 EUR734.51000 ISK
10 EUR1469.02000 ISK
20 EUR2938.04000 ISK
50 EUR7345.10000 ISK
100 EUR14690.20000 ISK
250 EUR36725.50000 ISK
500 EUR73451.00000 ISK
1000 EUR146902.00000 ISK
2000 EUR293804.00000 ISK
5000 EUR734510.00000 ISK
10000 EUR1469020.00000 ISK