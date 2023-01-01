1 كرونة آيسلندية إلى دولار أسترالي
تحويل ISK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار أسترالي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / Icelandic Króna
|1 AUD
|87.55310 ISK
|5 AUD
|437.76550 ISK
|10 AUD
|875.53100 ISK
|20 AUD
|1751.06200 ISK
|50 AUD
|4377.65500 ISK
|100 AUD
|8755.31000 ISK
|250 AUD
|21888.27500 ISK
|500 AUD
|43776.55000 ISK
|1000 AUD
|87553.10000 ISK
|2000 AUD
|175106.20000 ISK
|5000 AUD
|437765.50000 ISK
|10000 AUD
|875531.00000 ISK