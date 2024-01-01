10 آلاف دولار أمريكي إلى كرونة آيسلندية

تحويل USD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

10,000 usd
1,394,300 isk

$1.000 USD = kr139.4 ISK

Mid-market exchange rate at 22:51
تتبع سعر الصرف
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64511.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7070.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8160.967116.55210.6830.5775.29813.217

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Icelandic Króna
1 USD١٣٩٫٤٣٠٠٠ ISK
5 USD٦٩٧٫١٥٠٠٠ ISK
10 USD١٬٣٩٤٫٣٠٠٠٠ ISK
20 USD٢٬٧٨٨٫٦٠٠٠٠ ISK
50 USD٦٬٩٧١٫٥٠٠٠٠ ISK
100 USD١٣٬٩٤٣٫٠٠٠٠٠ ISK
250 USD٣٤٬٨٥٧٫٥٠٠٠٠ ISK
500 USD٦٩٬٧١٥٫٠٠٠٠٠ ISK
1000 USD١٣٩٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ ISK
2000 USD٢٧٨٬٨٦٠٫٠٠٠٠٠ ISK
5000 USD٦٩٧٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ ISK
10000 USD١٬٣٩٤٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار أمريكي
1 ISK٠٫٠٠٧١٧ USD
5 ISK٠٫٠٣٥٨٦ USD
10 ISK٠٫٠٧١٧٢ USD
20 ISK٠٫١٤٣٤٤ USD
50 ISK٠٫٣٥٨٦٠ USD
100 ISK٠٫٧١٧٢١ USD
250 ISK١٫٧٩٣٠٢ USD
500 ISK٣٫٥٨٦٠٣ USD
1000 ISK٧٫١٧٢٠٦ USD
2000 ISK١٤٫٣٤٤١٢ USD
5000 ISK٣٥٫٨٦٠٣٠ USD
10000 ISK٧١٫٧٢٠٦٠ USD