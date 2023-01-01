ين ياباني إلى كرونة آيسلندية

تحويل JPY إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
9237.91 isk

1.00000 JPY = 0.92379 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 16:29 UTC
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JPY إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0659588.61721.436471.660880.9634518.3008
1GBP1.153811.2299102.2471.657411.916331.1116321.1155
1USD0.938150.813074183.13451.34761.558120.903817.1685
1INR0.01128450.009780230.012028710.01620990.01874210.01087150.206515

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Icelandic Króna
100 JPY92.37910 ISK
1000 JPY923.79100 ISK
1500 JPY1385.68650 ISK
2000 JPY1847.58200 ISK
3000 JPY2771.37300 ISK
5000 JPY4618.95500 ISK
5400 JPY4988.47140 ISK
10000 JPY9237.91000 ISK
15000 JPY13856.86500 ISK
20000 JPY18475.82000 ISK
25000 JPY23094.77500 ISK
30000 JPY27713.73000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / ين ياباني
1 ISK1.08250 JPY
5 ISK5.41250 JPY
10 ISK10.82500 JPY
20 ISK21.65000 JPY
50 ISK54.12500 JPY
100 ISK108.25000 JPY
250 ISK270.62500 JPY
500 ISK541.25000 JPY
1000 ISK1082.50000 JPY
2000 ISK2165.00000 JPY
5000 ISK5412.50000 JPY
10000 ISK10825.00000 JPY