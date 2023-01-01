500 كرونة آيسلندية إلى ين ياباني
تحويل ISK إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ين ياباني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for كرونا آيسلندية
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ين ياباني / Icelandic Króna
|100 JPY
|92.53280 ISK
|1000 JPY
|925.32800 ISK
|1500 JPY
|1387.99200 ISK
|2000 JPY
|1850.65600 ISK
|3000 JPY
|2775.98400 ISK
|5000 JPY
|4626.64000 ISK
|5400 JPY
|4996.77120 ISK
|10000 JPY
|9253.28000 ISK
|15000 JPY
|13879.92000 ISK
|20000 JPY
|18506.56000 ISK
|25000 JPY
|23133.20000 ISK
|30000 JPY
|27759.84000 ISK