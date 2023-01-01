ألف كرونة آيسلندية إلى ين ياباني

تحويل ISK إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٬٠٨١ jpy

1.00000 ISK = 1.08070 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / ين ياباني
1 ISK1.08070 JPY
5 ISK5.40350 JPY
10 ISK10.80700 JPY
20 ISK21.61400 JPY
50 ISK54.03500 JPY
100 ISK108.07000 JPY
250 ISK270.17500 JPY
500 ISK540.35000 JPY
1000 ISK1080.70000 JPY
2000 ISK2161.40000 JPY
5000 ISK5403.50000 JPY
10000 ISK10807.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Icelandic Króna
100 JPY92.53280 ISK
1000 JPY925.32800 ISK
1500 JPY1387.99200 ISK
2000 JPY1850.65600 ISK
3000 JPY2775.98400 ISK
5000 JPY4626.64000 ISK
5400 JPY4996.77120 ISK
10000 JPY9253.28000 ISK
15000 JPY13879.92000 ISK
20000 JPY18506.56000 ISK
25000 JPY23133.20000 ISK
30000 JPY27759.84000 ISK