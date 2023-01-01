فورنت مجري إلى كرونة آيسلندية
تحويل HUF إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى كرونة آيسلندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Icelandic Króna
|2000 HUF
|748.77800 ISK
|5000 HUF
|1871.94500 ISK
|10000 HUF
|3743.89000 ISK
|15000 HUF
|5615.83500 ISK
|20000 HUF
|7487.78000 ISK
|30000 HUF
|11231.67000 ISK
|40000 HUF
|14975.56000 ISK
|50000 HUF
|18719.45000 ISK
|60000 HUF
|22463.34000 ISK
|100000 HUF
|37438.90000 ISK
|150000 HUF
|56158.35000 ISK
|200000 HUF
|74877.80000 ISK