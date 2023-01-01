فورنت مجري إلى كرونة آيسلندية

تحويل HUF إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٣٬٧٤٣٫٨٩ isk

1.00000 HUF = 0.37439 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:28 UTC
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HUF إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.066188.62691.439021.661890.963218.3134
1GBP1.1523411.2285102.1281.658231.915041.1099321.1031
1USD0.9380.814001183.13191.34981.558850.903517.1779
1INR0.01128330.009791680.012029110.01623680.01875150.01086830.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Icelandic Króna
2000 HUF748.77800 ISK
5000 HUF1871.94500 ISK
10000 HUF3743.89000 ISK
15000 HUF5615.83500 ISK
20000 HUF7487.78000 ISK
30000 HUF11231.67000 ISK
40000 HUF14975.56000 ISK
50000 HUF18719.45000 ISK
60000 HUF22463.34000 ISK
100000 HUF37438.90000 ISK
150000 HUF56158.35000 ISK
200000 HUF74877.80000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Hungarian Forint
1 ISK2.67102 HUF
5 ISK13.35510 HUF
10 ISK26.71020 HUF
20 ISK53.42040 HUF
50 ISK133.55100 HUF
100 ISK267.10200 HUF
250 ISK667.75500 HUF
500 ISK1335.51000 HUF
1000 ISK2671.02000 HUF
2000 ISK5342.04000 HUF
5000 ISK13355.10000 HUF
10000 ISK26710.20000 HUF