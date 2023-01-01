دولار أمريكي إلى كرونة آيسلندية

تحويل USD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٣٥٬٦٠٠ isk

1.00000 USD = 135.60000 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:26 UTC
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USD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 ISK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.4341.655410.957618.2118
1GBP1.1579411.2315102.1221.660371.916731.1088521.0867
1USD0.94020.812018182.9251.348251.556420.900317.1228
1INR0.0113380.00979220.012059110.01625870.0187690.01085680.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Icelandic Króna
1 USD135.60000 ISK
5 USD678.00000 ISK
10 USD1356.00000 ISK
20 USD2712.00000 ISK
50 USD6780.00000 ISK
100 USD13560.00000 ISK
250 USD33900.00000 ISK
500 USD67800.00000 ISK
1000 USD135600.00000 ISK
2000 USD271200.00000 ISK
5000 USD678000.00000 ISK
10000 USD1356000.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار أمريكي
1 ISK0.00737 USD
5 ISK0.03687 USD
10 ISK0.07375 USD
20 ISK0.14749 USD
50 ISK0.36873 USD
100 ISK0.73746 USD
250 ISK1.84366 USD
500 ISK3.68731 USD
1000 ISK7.37463 USD
2000 ISK14.74926 USD
5000 ISK36.87315 USD
10000 ISK73.74630 USD