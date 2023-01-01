ليف بلغاري إلى كرونة آيسلندية

تحويل BGN إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٧٤٬٤٠٠٫٥٠ isk

1.00000 BGN = 74.40050 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:1 UTC
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BGN إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.3631.434711.660030.957218.2162
1GBP1.1584811.232102.3631.662031.923051.108921.1023
1USD0.94030.811688183.0871.349051.560910.900217.1285
1INR0.0113170.009769140.012035610.01623660.01878650.01083440.206151

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليف بلغاري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / Icelandic Króna
1 BGN74.40050 ISK
5 BGN372.00250 ISK
10 BGN744.00500 ISK
20 BGN1488.01000 ISK
50 BGN3720.02500 ISK
100 BGN7440.05000 ISK
250 BGN18600.12500 ISK
500 BGN37200.25000 ISK
1000 BGN74400.50000 ISK
2000 BGN148801.00000 ISK
5000 BGN372002.50000 ISK
10000 BGN744005.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / لياف بلغاري
1 ISK0.01344 BGN
5 ISK0.06720 BGN
10 ISK0.13441 BGN
20 ISK0.26882 BGN
50 ISK0.67204 BGN
100 ISK1.34408 BGN
250 ISK3.36020 BGN
500 ISK6.72040 BGN
1000 ISK13.44080 BGN
2000 ISK26.88160 BGN
5000 ISK67.20400 BGN
10000 ISK134.40800 BGN