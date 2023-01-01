الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كرونة آيسلندية

تحويل CZK إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٥٩٬٥٩٠٫٩٠ isk

1.00000 CZK = 5.95909 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:4 UTC
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CZK إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065988.61631.438271.663520.967118.2256
1GBP1.154611.2306102.3091.660511.920561.1166121.0418
1USD0.93820.812612183.13751.349351.560670.907317.0988
1INR0.01128460.009774310.012028310.01623030.01877220.01091320.205669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Icelandic Króna
1 CZK5.95909 ISK
5 CZK29.79545 ISK
10 CZK59.59090 ISK
20 CZK119.18180 ISK
50 CZK297.95450 ISK
100 CZK595.90900 ISK
250 CZK1489.77250 ISK
500 CZK2979.54500 ISK
1000 CZK5959.09000 ISK
2000 CZK11918.18000 ISK
5000 CZK29795.45000 ISK
10000 CZK59590.90000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ISK0.16781 CZK
5 ISK0.83905 CZK
10 ISK1.67811 CZK
20 ISK3.35622 CZK
50 ISK8.39055 CZK
100 ISK16.78110 CZK
250 ISK41.95275 CZK
500 ISK83.90550 CZK
1000 ISK167.81100 CZK
2000 ISK335.62200 CZK
5000 ISK839.05500 CZK
10000 ISK1678.11000 CZK