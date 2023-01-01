الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كرونة آيسلندية
تحويل CZK إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كرونة آيسلندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Icelandic Króna
|1 CZK
|5.95909 ISK
|5 CZK
|29.79545 ISK
|10 CZK
|59.59090 ISK
|20 CZK
|119.18180 ISK
|50 CZK
|297.95450 ISK
|100 CZK
|595.90900 ISK
|250 CZK
|1489.77250 ISK
|500 CZK
|2979.54500 ISK
|1000 CZK
|5959.09000 ISK
|2000 CZK
|11918.18000 ISK
|5000 CZK
|29795.45000 ISK
|10000 CZK
|59590.90000 ISK