5 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كرونة آيسلندية

تحويل CZK إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

5 czk
30.01 isk

Kč1.000 CZK = kr6.001 ISK

Mid-market exchange rate at 21:10
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CZK إلى ISK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.414.30691.76936.6760.946
1 USD0.91510.7831,3703.9483.96133.5550.866
1 GBP1.1681.27711,748.945.029107.18442.8361.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Icelandic Króna
1 CZK٦٫٠٠١٣٥ ISK
5 CZK٣٠٫٠٠٦٧٥ ISK
10 CZK٦٠٫٠١٣٥٠ ISK
20 CZK١٢٠٫٠٢٧٠٠ ISK
50 CZK٣٠٠٫٠٦٧٥٠ ISK
100 CZK٦٠٠٫١٣٥٠٠ ISK
250 CZK١٬٥٠٠٫٣٣٧٥٠ ISK
500 CZK٣٬٠٠٠٫٦٧٥٠٠ ISK
1000 CZK٦٬٠٠١٫٣٥٠٠٠ ISK
2000 CZK١٢٬٠٠٢٫٧٠٠٠٠ ISK
5000 CZK٣٠٬٠٠٦٫٧٥٠٠٠ ISK
10000 CZK٦٠٬٠١٣٫٥٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ISK٠٫١٦٦٦٣ CZK
5 ISK٠٫٨٣٣١٥ CZK
10 ISK١٫٦٦٦٢٩ CZK
20 ISK٣٫٣٣٢٥٨ CZK
50 ISK٨٫٣٣١٤٥ CZK
100 ISK١٦٫٦٦٢٩٠ CZK
250 ISK٤١٫٦٥٧٢٥ CZK
500 ISK٨٣٫٣١٤٥٠ CZK
1000 ISK١٦٦٫٦٢٩٠٠ CZK
2000 ISK٣٣٣٫٢٥٨٠٠ CZK
5000 ISK٨٣٣٫١٤٥٠٠ CZK
10000 ISK١٬٦٦٦٫٢٩٠٠٠ CZK