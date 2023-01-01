يورو إلى كرونة آيسلندية
تحويل EUR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى كرونة آيسلندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اليورو / Icelandic Króna
|1 EUR
|144.28500 ISK
|5 EUR
|721.42500 ISK
|10 EUR
|1442.85000 ISK
|20 EUR
|2885.70000 ISK
|50 EUR
|7214.25000 ISK
|100 EUR
|14428.50000 ISK
|250 EUR
|36071.25000 ISK
|500 EUR
|72142.50000 ISK
|1000 EUR
|144285.00000 ISK
|2000 EUR
|288570.00000 ISK
|5000 EUR
|721425.00000 ISK
|10000 EUR
|1442850.00000 ISK