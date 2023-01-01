يورو إلى كرونة آيسلندية

تحويل EUR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
144285 isk

1.00000 EUR = 144.28500 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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EUR إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0640588.23631.434291.655460.9576518.2099
1GBP1.1577411.23195102.1591.660611.916691.1087121.0833
1USD0.93980.811721182.9251.347951.555810.917.1138
1INR0.01133320.009788620.012059110.0162550.01876170.01085320.206377

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Icelandic Króna
1 EUR144.28500 ISK
5 EUR721.42500 ISK
10 EUR1442.85000 ISK
20 EUR2885.70000 ISK
50 EUR7214.25000 ISK
100 EUR14428.50000 ISK
250 EUR36071.25000 ISK
500 EUR72142.50000 ISK
1000 EUR144285.00000 ISK
2000 EUR288570.00000 ISK
5000 EUR721425.00000 ISK
10000 EUR1442850.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / اليورو
1 ISK0.00693 EUR
5 ISK0.03465 EUR
10 ISK0.06931 EUR
20 ISK0.13861 EUR
50 ISK0.34654 EUR
100 ISK0.69307 EUR
250 ISK1.73268 EUR
500 ISK3.46536 EUR
1000 ISK6.93072 EUR
2000 ISK13.86144 EUR
5000 ISK34.65360 EUR
10000 ISK69.30720 EUR