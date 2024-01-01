Евро в исландские кроны

Сконвертируйте EUR в ISK по реальному обменному курсу

1 000 eur
149 694 isk

€1,000 EUR = kr149,7 ISK

Среднерыночный курс в 13:33
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 EUR в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий149,6940150,4940
Низкий148,6710148,6710
В среднем149,1385149,6685
Изменить0.24%-0.53%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к ISK

За последние 30 дней максимальный курс EUR к ISK составил 149,6940, а минимальный — 148,6710. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 149,1385. Изменение курса EUR к ISK в процентном соотношении составило 0.24.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к ISK составил 150,4940, а минимальный — 148,6710. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 149,6685. Изменение курса EUR к ISK в процентном соотношении составило -0.53.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36983,6271,485156,5353,933
1 GBP1,29811,1481,776108,5431,928203,1755,104
1 CHF1,1310,87111,54794,5521,679176,9864,446
1 CAD0,7310,5630,646161,1041,085114,3762,873

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Исландская крона
1 EUR149,69400 ISK
5 EUR748,47000 ISK
10 EUR1 496,94000 ISK
20 EUR2 993,88000 ISK
50 EUR7 484,70000 ISK
100 EUR14 969,40000 ISK
250 EUR37 423,50000 ISK
500 EUR74 847,00000 ISK
1000 EUR149 694,00000 ISK
2000 EUR299 388,00000 ISK
5000 EUR748 470,00000 ISK
10000 EUR1 496 940,00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Евро
1 ISK0,00668 EUR
5 ISK0,03340 EUR
10 ISK0,06680 EUR
20 ISK0,13361 EUR
50 ISK0,33402 EUR
100 ISK0,66803 EUR
250 ISK1,67008 EUR
500 ISK3,34015 EUR
1000 ISK6,68030 EUR
2000 ISK13,36060 EUR
5000 ISK33,40150 EUR
10000 ISK66,80300 EUR