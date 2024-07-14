История обменного курса евро–исландские кроны

Обменный курс евро/исландские кроны сейчас составляет 149,694, отражая изменение в размере 0.265% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.258% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/исландские кроны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 149,694, и минимумом, равным 149,042, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.180% уменьшение стоимости.