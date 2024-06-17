اليورو إلى الكرونة الأيسلندية Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى الكرونة الأيسلندية history summary. This is the اليورو (EUR) إلى الكرونة الأيسلندية (ISK) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and ISK historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو إلى الكرونة الأيسلندية exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى الكرونة الأيسلندية is currently ١٤٩٫٠٨٢ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a -0.302% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى الكرونة الأيسلندية has fluctuated between a high of ١٤٩٫٩٨٤ on 17-06-2024 and a low of ١٤٨٫٨٧١ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 17-06-2024, with a -0.327% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى كرونة آيسلندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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