سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى اليورو حاليًا 0.00709195 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.286% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.852% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 0.0070943 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.00702982 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.148%.