Румынские леи в исландские кроны

Сконвертируйте RON в ISK по реальному обменному курсу

1 000 ron
28 895,20 isk

1.00000 RON = 28.89520 ISK

Среднерыночный курс в 5:6 UTC
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График изменения обменного курса RON к ISK

1 мин. назад 1 RON → 0 ISK
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.075389.14131.457411.677140.958318.5335
1GBP1.1619811.24945103.5781.693441.948761.1135321.5351
1USD0.929950.800352182.8991.355351.55970.891217.2357
1INR0.01121810.009654550.012062910.01634940.01881440.01075040.207912

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Как произвести расчет конвертации из румынских леев в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Румынский лей / Исландская крона
1 RON28.89520 ISK
5 RON144.47600 ISK
10 RON288.95200 ISK
20 RON577.90400 ISK
50 RON1444.76000 ISK
100 RON2889.52000 ISK
250 RON7223.80000 ISK
500 RON14447.60000 ISK
1000 RON28895.20000 ISK
2000 RON57790.40000 ISK
5000 RON144476.00000 ISK
10000 RON288952.00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Румынский лей
1 ISK0.03461 RON
5 ISK0.17304 RON
10 ISK0.34608 RON
20 ISK0.69216 RON
50 ISK1.73039 RON
100 ISK3.46079 RON
250 ISK8.65197 RON
500 ISK17.30395 RON
1000 ISK34.60790 RON
2000 ISK69.21580 RON
5000 ISK173.03950 RON
10000 ISK346.07900 RON