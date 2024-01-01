Индонезийские рупии в исландские кроны
Сконвертируйте IDR в ISK по реальному обменному курсу
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|1 IDR в ISK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0085
|0,0087
|Низкий
|0,0084
|0,0084
|В среднем
|0,0085
|0,0086
|Изменить
|-0.09%
|-2.25%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к ISK
За последние 30 дней максимальный курс IDR к ISK составил 0,0085, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0085. Изменение курса IDR к ISK в процентном соотношении составило -0.09.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к ISK составил 0,0087, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0086. Изменение курса IDR к ISK в процентном соотношении составило -2.25.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Исландская крона / Индонезийская рупия
|1 ISK
|117,75800 IDR
|5 ISK
|588,79000 IDR
|10 ISK
|1 177,58000 IDR
|20 ISK
|2 355,16000 IDR
|50 ISK
|5 887,90000 IDR
|100 ISK
|11 775,80000 IDR
|250 ISK
|29 439,50000 IDR
|500 ISK
|58 879,00000 IDR
|1000 ISK
|117 758,00000 IDR
|2000 ISK
|235 516,00000 IDR
|5000 ISK
|588 790,00000 IDR
|10000 ISK
|1 177 580,00000 IDR