5 индонезийских рупий в исландские кроны

Сконвертируйте IDR в ISK по реальному обменному курсу

5 idr
0,04 isk

Rp1,000 IDR = kr0,008492 ISK

Среднерыночный курс в 11:19
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1 IDR в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00850,0087
Низкий0,00840,0084
В среднем0,00850,0086
Изменить-0.10%-2.26%
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Соотношение 1 IDR к ISK

За последние 30 дней максимальный курс IDR к ISK составил 0,0085, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0085. Изменение курса IDR к ISK в процентном соотношении составило -0.10.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к ISK составил 0,0087, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0086. Изменение курса IDR к ISK в процентном соотношении составило -2.26.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6650,9181,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,09811,4641,6271,4930,8438,503
1 SGD0,74462,220,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Исландская крона
1 IDR0,00849 ISK
5 IDR0,04246 ISK
10 IDR0,08492 ISK
20 IDR0,16984 ISK
50 IDR0,42460 ISK
100 IDR0,84920 ISK
250 IDR2,12299 ISK
500 IDR4,24599 ISK
1000 IDR8,49197 ISK
2000 IDR16,98394 ISK
5000 IDR42,45985 ISK
10000 IDR84,91970 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Индонезийская рупия
1 ISK117,75800 IDR
5 ISK588,79000 IDR
10 ISK1 177,58000 IDR
20 ISK2 355,16000 IDR
50 ISK5 887,90000 IDR
100 ISK11 775,80000 IDR
250 ISK29 439,50000 IDR
500 ISK58 879,00000 IDR
1000 ISK117 758,00000 IDR
2000 ISK235 516,00000 IDR
5000 ISK588 790,00000 IDR
10000 ISK1 177 580,00000 IDR