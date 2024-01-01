10 исландских крон в индонезийские рупии

Сконвертируйте ISK в IDR по реальному обменному курсу

10 isk
1 177,07 idr

kr1,000 ISK = Rp117,7 IDR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий118,4600118,4600
Низкий117,5470114,7180
В среднем117,9710116,8017
Изменить0.05%2.26%
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Соотношение 1 ISK к IDR

За последние 30 дней максимальный курс ISK к IDR составил 118,4600, а минимальный — 117,5470. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 117,9710. Изменение курса ISK к IDR в процентном соотношении составило 0.05.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к IDR составил 118,4600, а минимальный — 114,7180. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 116,8017. Изменение курса ISK к IDR в процентном соотношении составило 2.26.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Индонезийская рупия
1 ISK117,70700 IDR
5 ISK588,53500 IDR
10 ISK1 177,07000 IDR
20 ISK2 354,14000 IDR
50 ISK5 885,35000 IDR
100 ISK11 770,70000 IDR
250 ISK29 426,75000 IDR
500 ISK58 853,50000 IDR
1000 ISK117 707,00000 IDR
2000 ISK235 414,00000 IDR
5000 ISK588 535,00000 IDR
10000 ISK1 177 070,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Исландская крона
1 IDR0,00850 ISK
5 IDR0,04248 ISK
10 IDR0,08496 ISK
20 IDR0,16991 ISK
50 IDR0,42478 ISK
100 IDR0,84957 ISK
250 IDR2,12392 ISK
500 IDR4,24784 ISK
1000 IDR8,49568 ISK
2000 IDR16,99136 ISK
5000 IDR42,47840 ISK
10000 IDR84,95680 ISK