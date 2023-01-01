Норвежские кроны в исландские кроны

Сконвертируйте NOK в ISK по реальному обменному курсу

1000 nok
12510.80 isk

1.00000 NOK = 12.51080 ISK

Среднерыночный курс в 2:10 UTC
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График изменения обменного курса NOK к ISK

1 мин. назад 1 NOK → 0 ISK
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.075489.11951.458081.675990.95918.5358
1GBP1.1613111.2489103.4981.693321.946391.1136921.5263
1USD0.92990.800705182.8711.355851.558480.891717.2362
1INR0.01122090.009662060.012066910.0163610.01880610.01076010.207988

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Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Норвежская крона / Исландская крона
1 NOK12.51080 ISK
5 NOK62.55400 ISK
10 NOK125.10800 ISK
20 NOK250.21600 ISK
50 NOK625.54000 ISK
100 NOK1251.08000 ISK
250 NOK3127.70000 ISK
500 NOK6255.40000 ISK
1000 NOK12510.80000 ISK
2000 NOK25021.60000 ISK
5000 NOK62554.00000 ISK
10000 NOK125108.00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Норвежская крона
1 ISK0.07993 NOK
5 ISK0.39966 NOK
10 ISK0.79931 NOK
20 ISK1.59862 NOK
50 ISK3.99656 NOK
100 ISK7.99312 NOK
250 ISK19.98280 NOK
500 ISK39.96560 NOK
1000 ISK79.93120 NOK
2000 ISK159.86240 NOK
5000 ISK399.65600 NOK
10000 ISK799.31200 NOK