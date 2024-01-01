Датские кроны в исландские кроны

Сконвертируйте DKK в ISK по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = kr19,94 ISK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к ISK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ISK
1 DKK в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий20,036420,5782
Низкий19,880819,8808
В среднем19,977820,2179
Изменение0.04%-1.47%
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Соотношение 1 DKK к ISK

За последние 30 дней максимальный курс DKK к ISK составил 20,0364, а минимальный — 19,8808. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 19,9778. Изменение курса DKK к ISK в процентном соотношении составило 0.04.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к ISK составил 20,5782, а минимальный — 19,8808. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 20,2179. Изменение курса DKK к ISK в процентном соотношении составило -1.47.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Исландская крона
1 DKK19,94150 ISK
5 DKK99,70750 ISK
10 DKK199,41500 ISK
20 DKK398,83000 ISK
50 DKK997,07500 ISK
100 DKK1 994,15000 ISK
250 DKK4 985,37500 ISK
500 DKK9 970,75000 ISK
1000 DKK19 941,50000 ISK
2000 DKK39 883,00000 ISK
5000 DKK99 707,50000 ISK
10000 DKK199 415,00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Датская крона
1 ISK0,05015 DKK
5 ISK0,25073 DKK
10 ISK0,50147 DKK
20 ISK1,00293 DKK
50 ISK2,50734 DKK
100 ISK5,01467 DKK
250 ISK12,53668 DKK
500 ISK25,07335 DKK
1000 ISK50,14670 DKK
2000 ISK100,29340 DKK
5000 ISK250,73350 DKK
10000 ISK501,46700 DKK