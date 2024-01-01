10 тысяч исландских крон в датские кроны

Сконвертируйте ISK в DKK по реальному обменному курсу

10 000 isk
498,48 dkk

kr1,000 ISK = kr0,04985 DKK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в DKKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05020,0502
Низкий0,04980,0496
В среднем0,05000,0498
Изменить-0.09%0.54%
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Соотношение 1 ISK к DKK

За последние 30 дней максимальный курс ISK к DKK составил 0,0502, а минимальный — 0,0498. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0500. Изменение курса ISK к DKK в процентном соотношении составило -0.09.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к DKK составил 0,0502, а минимальный — 0,0496. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0498. Изменение курса ISK к DKK в процентном соотношении составило 0.54.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в датские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и DKK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в DKK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Датская крона
1 ISK0,04985 DKK
5 ISK0,24924 DKK
10 ISK0,49848 DKK
20 ISK0,99697 DKK
50 ISK2,49243 DKK
100 ISK4,98485 DKK
250 ISK12,46212 DKK
500 ISK24,92425 DKK
1000 ISK49,84850 DKK
2000 ISK99,69700 DKK
5000 ISK249,24250 DKK
10000 ISK498,48500 DKK
Обменные курсы Датская крона / Исландская крона
1 DKK20,06080 ISK
5 DKK100,30400 ISK
10 DKK200,60800 ISK
20 DKK401,21600 ISK
50 DKK1 003,04000 ISK
100 DKK2 006,08000 ISK
250 DKK5 015,20000 ISK
500 DKK10 030,40000 ISK
1000 DKK20 060,80000 ISK
2000 DKK40 121,60000 ISK
5000 DKK100 304,00000 ISK
10000 DKK200 608,00000 ISK