История обменного курса исландская крона–датские кроны

Обменный курс исландская крона/датские кроны сейчас составляет 0,050, отражая изменение в размере 0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.256% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/датские кроны колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,050, и минимумом, равным 0,050, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой 0.179% увеличение стоимости.