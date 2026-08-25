سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الكرونات الدنماركية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الكرونات الدنماركية حاليًا 0.0530162 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.285% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.847% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الكرونات الدنماركية بين أعلى مستوى 0.0530345 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.0525524 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.147%.