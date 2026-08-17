سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الكرونة الأيسلندية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الكرونة الأيسلندية حاليًا 19.029 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.036% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.036% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الكرونة الأيسلندية بين أعلى مستوى 19.029 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 18.9674 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.152%.