丹麥克朗兌冰島克朗匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌冰島克朗的匯率目前為20.087，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.129%。

在過去一星期，丹麥克朗兌冰島克朗的匯率波動，在22-07-2024高見20.117，並在25-07-2024低見20.026。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.268%。