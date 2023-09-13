Шведские кроны в исландские кроны

Сконвертируйте SEK в ISK по реальному обменному курсу

1 000 sek
12 051,70 isk

1.00000 SEK = 12.05170 ISK

Среднерыночный курс в 6:50 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SEK к ISK

1 мин. назад 1 SEK → 0 ISK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.074589.11651.457561.676290.957818.5338
1GBP1.1590211.24545103.2951.689451.942981.1101121.4825
1USD0.93070.802923182.93761.35651.560060.891417.2488
1INR0.01122130.009681050.012057310.01635570.01881010.01074780.207973

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шведских крон в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SEK из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SEK в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for шведская крона

SEK в USD

SEK в EUR

SEK в GBP

SEK в DKK

SEK в NOK

SEK в INR

SEK в CAD

SEK в PLN

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Шведская крона / Исландская крона
1 SEK12.05170 ISK
5 SEK60.25850 ISK
10 SEK120.51700 ISK
20 SEK241.03400 ISK
50 SEK602.58500 ISK
100 SEK1205.17000 ISK
250 SEK3012.92500 ISK
500 SEK6025.85000 ISK
1000 SEK12051.70000 ISK
2000 SEK24103.40000 ISK
5000 SEK60258.50000 ISK
10000 SEK120517.00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Шведская крона
1 ISK0.08298 SEK
5 ISK0.41488 SEK
10 ISK0.82976 SEK
20 ISK1.65952 SEK
50 ISK4.14880 SEK
100 ISK8.29760 SEK
250 ISK20.74400 SEK
500 ISK41.48800 SEK
1000 ISK82.97600 SEK
2000 ISK165.95200 SEK
5000 ISK414.88000 SEK
10000 ISK829.76000 SEK