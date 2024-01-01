10 тысяч исландских крон в шведские кроны
Сконвертируйте ISK в SEK по реальному обменному курсу
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|1 ISK в SEK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0776
|0,0784
|Низкий
|0,0751
|0,0751
|В среднем
|0,0763
|0,0767
|Изменить
|3.40%
|0.37%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к SEK
За последние 30 дней максимальный курс ISK к SEK составил 0,0776, а минимальный — 0,0751. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0763. Изменение курса ISK к SEK в процентном соотношении составило 3.40.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к SEK составил 0,0784, а минимальный — 0,0751. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0767. Изменение курса ISK к SEK в процентном соотношении составило 0.37.
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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в шведские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Шведская крона / Исландская крона
|1 SEK
|12,88280 ISK
|5 SEK
|64,41400 ISK
|10 SEK
|128,82800 ISK
|20 SEK
|257,65600 ISK
|50 SEK
|644,14000 ISK
|100 SEK
|1 288,28000 ISK
|250 SEK
|3 220,70000 ISK
|500 SEK
|6 441,40000 ISK
|1000 SEK
|12 882,80000 ISK
|2000 SEK
|25 765,60000 ISK
|5000 SEK
|64 414,00000 ISK
|10000 SEK
|128 828,00000 ISK