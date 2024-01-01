История обменного курса исландская крона–шведские кроны

Обменный курс исландская крона/шведские кроны сейчас составляет 0,078, отражая изменение в размере 0.581% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.903% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/шведские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,078, и минимумом, равным 0,077, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.312% уменьшение стоимости.