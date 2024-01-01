20 исландских крон в шведские кроны

Сконвертируйте ISK в SEK по реальному обменному курсу

20 isk
1,55 sek

kr1,000 ISK = kr0,07762 SEK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в SEKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07760,0784
Низкий0,07510,0751
В среднем0,07630,0767
Изменить3.40%0.37%
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Соотношение 1 ISK к SEK

За последние 30 дней максимальный курс ISK к SEK составил 0,0776, а минимальный — 0,0751. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0763. Изменение курса ISK к SEK в процентном соотношении составило 3.40.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к SEK составил 0,0784, а минимальный — 0,0751. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0767. Изменение курса ISK к SEK в процентном соотношении составило 0.37.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

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ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Шведская крона
1 ISK0,07762 SEK
5 ISK0,38811 SEK
10 ISK0,77623 SEK
20 ISK1,55245 SEK
50 ISK3,88113 SEK
100 ISK7,76226 SEK
250 ISK19,40565 SEK
500 ISK38,81130 SEK
1000 ISK77,62260 SEK
2000 ISK155,24520 SEK
5000 ISK388,11300 SEK
10000 ISK776,22600 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Исландская крона
1 SEK12,88280 ISK
5 SEK64,41400 ISK
10 SEK128,82800 ISK
20 SEK257,65600 ISK
50 SEK644,14000 ISK
100 SEK1 288,28000 ISK
250 SEK3 220,70000 ISK
500 SEK6 441,40000 ISK
1000 SEK12 882,80000 ISK
2000 SEK25 765,60000 ISK
5000 SEK64 414,00000 ISK
10000 SEK128 828,00000 ISK