новозеландские доллары в исландские кроны
Сконвертируйте NZD в ISK по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса NZD к ISK
1 NZD = 78,77310 ISK
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из из новозеландских долларов в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Новозеландский доллар / Исландская крона
|1 NZD
|78.77310 ISK
|5 NZD
|393.86550 ISK
|10 NZD
|787.73100 ISK
|20 NZD
|1575.46200 ISK
|50 NZD
|3938.65500 ISK
|100 NZD
|7877.31000 ISK
|250 NZD
|19693.27500 ISK
|500 NZD
|39386.55000 ISK
|1000 NZD
|78773.10000 ISK
|2000 NZD
|157546.20000 ISK
|5000 NZD
|393865.50000 ISK
|10000 NZD
|787731.00000 ISK