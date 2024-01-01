5 000 новозеландских долларов в исландские кроны

Сконвертируйте NZD в ISK по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = kr82,79 ISK

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса NZD к ISK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

ISK
1 NZD в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий83,557486,4806
Низкий81,642381,6423
В среднем82,719484,0667
Изменение-0.86%-0.55%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NZD к ISK

За последние 30 дней максимальный курс NZD к ISK составил 83,5574, а минимальный — 81,6423. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 82,7194. Изменение курса NZD к ISK в процентном соотношении составило -0.86.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к ISK составил 86,4806, а минимальный — 81,6423. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 84,0667. Изменение курса NZD к ISK в процентном соотношении составило -0.55.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график NZD к ISK

Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

NZD в USD

NZD в AUD

NZD в GBP

NZD в EUR

NZD в INR

NZD в CAD

NZD в CHF

NZD в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Исландская крона
1 NZD82,79010 ISK
5 NZD413,95050 ISK
10 NZD827,90100 ISK
20 NZD1 655,80200 ISK
50 NZD4 139,50500 ISK
100 NZD8 279,01000 ISK
250 NZD20 697,52500 ISK
500 NZD41 395,05000 ISK
1000 NZD82 790,10000 ISK
2000 NZD165 580,20000 ISK
5000 NZD413 950,50000 ISK
10000 NZD827 901,00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Новозеландский доллар
1 ISK0,01208 NZD
5 ISK0,06039 NZD
10 ISK0,12079 NZD
20 ISK0,24157 NZD
50 ISK0,60394 NZD
100 ISK1,20787 NZD
250 ISK3,01968 NZD
500 ISK6,03935 NZD
1000 ISK12,07870 NZD
2000 ISK24,15740 NZD
5000 ISK60,39350 NZD
10000 ISK120,78700 NZD