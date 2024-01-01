10 исландских крон в норвежские кроны

Сконвертируйте ISK в NOK по реальному обменному курсу

10 isk
0,79 nok

kr1,000 ISK = kr0,07936 NOK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07940,0794
Низкий0,07570,0757
В среднем0,07710,0772
Изменить4.41%1.74%
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Соотношение 1 ISK к NOK

За последние 30 дней максимальный курс ISK к NOK составил 0,0794, а минимальный — 0,0757. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0771. Изменение курса ISK к NOK в процентном соотношении составило 4.41.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к NOK составил 0,0794, а минимальный — 0,0757. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0772. Изменение курса ISK к NOK в процентном соотношении составило 1.74.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Норвежская крона
1 ISK0,07936 NOK
5 ISK0,39681 NOK
10 ISK0,79362 NOK
20 ISK1,58723 NOK
50 ISK3,96809 NOK
100 ISK7,93617 NOK
250 ISK19,84043 NOK
500 ISK39,68085 NOK
1000 ISK79,36170 NOK
2000 ISK158,72340 NOK
5000 ISK396,80850 NOK
10000 ISK793,61700 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Исландская крона
1 NOK12,60050 ISK
5 NOK63,00250 ISK
10 NOK126,00500 ISK
20 NOK252,01000 ISK
50 NOK630,02500 ISK
100 NOK1 260,05000 ISK
250 NOK3 150,12500 ISK
500 NOK6 300,25000 ISK
1000 NOK12 600,50000 ISK
2000 NOK25 201,00000 ISK
5000 NOK63 002,50000 ISK
10000 NOK126 005,00000 ISK