20 исландских крон в румынские леи

Сконвертируйте ISK в RON по реальному обменному курсу

20 isk
0,66 ron

kr1,000 ISK = L0,03321 RON

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03350,0335
Низкий0,03320,0331
В среднем0,03340,0332
Изменить-0.23%0.44%
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Соотношение 1 ISK к RON

За последние 30 дней максимальный курс ISK к RON составил 0,0335, а минимальный — 0,0332. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0334. Изменение курса ISK к RON в процентном соотношении составило -0.23.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к RON составил 0,0335, а минимальный — 0,0331. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0332. Изменение курса ISK к RON в процентном соотношении составило 0.44.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Румынский лей
1 ISK0,03321 RON
5 ISK0,16607 RON
10 ISK0,33213 RON
20 ISK0,66426 RON
50 ISK1,66066 RON
100 ISK3,32131 RON
250 ISK8,30328 RON
500 ISK16,60655 RON
1000 ISK33,21310 RON
2000 ISK66,42620 RON
5000 ISK166,06550 RON
10000 ISK332,13100 RON
Обменные курсы Румынский лей / Исландская крона
1 RON30,10860 ISK
5 RON150,54300 ISK
10 RON301,08600 ISK
20 RON602,17200 ISK
50 RON1 505,43000 ISK
100 RON3 010,86000 ISK
250 RON7 527,15000 ISK
500 RON15 054,30000 ISK
1000 RON30 108,60000 ISK
2000 RON60 217,20000 ISK
5000 RON150 543,00000 ISK
10000 RON301 086,00000 ISK