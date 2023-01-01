دولار أسترالي إلى كرونة آيسلندية
تحويل AUD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كرونة آيسلندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / Icelandic Króna
|1 AUD
|87.05520 ISK
|5 AUD
|435.27600 ISK
|10 AUD
|870.55200 ISK
|20 AUD
|1741.10400 ISK
|50 AUD
|4352.76000 ISK
|100 AUD
|8705.52000 ISK
|250 AUD
|21763.80000 ISK
|500 AUD
|43527.60000 ISK
|1000 AUD
|87055.20000 ISK
|2000 AUD
|174110.40000 ISK
|5000 AUD
|435276.00000 ISK
|10000 AUD
|870552.00000 ISK