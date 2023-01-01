دولار أسترالي إلى كرونة آيسلندية

تحويل AUD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٨٧٬٠٥٥٫٢٠ isk

1.00000 AUD = 87.05520 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:57 UTC
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AUD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433811.656850.9572518.2134
1GBP1.1580811.23185102.1511.660471.918771.1085721.0926
1USD0.94010.811787182.9251.347951.557630.8999517.1227
1INR0.01133690.009789410.012059110.0162550.01878360.01085260.206484

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Icelandic Króna
1 AUD87.05520 ISK
5 AUD435.27600 ISK
10 AUD870.55200 ISK
20 AUD1741.10400 ISK
50 AUD4352.76000 ISK
100 AUD8705.52000 ISK
250 AUD21763.80000 ISK
500 AUD43527.60000 ISK
1000 AUD87055.20000 ISK
2000 AUD174110.40000 ISK
5000 AUD435276.00000 ISK
10000 AUD870552.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار أسترالي
1 ISK0.01149 AUD
5 ISK0.05743 AUD
10 ISK0.11487 AUD
20 ISK0.22974 AUD
50 ISK0.57435 AUD
100 ISK1.14870 AUD
250 ISK2.87175 AUD
500 ISK5.74350 AUD
1000 ISK11.48700 AUD
2000 ISK22.97400 AUD
5000 ISK57.43500 AUD
10000 ISK114.87000 AUD