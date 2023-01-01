ألف كرونة آيسلندية إلى ليف بلغاري

تحويل ISK إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٣٫٣١ bgn

1.00000 ISK = 0.01331 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / لياف بلغاري
1 ISK0.01331 BGN
5 ISK0.06657 BGN
10 ISK0.13313 BGN
20 ISK0.26627 BGN
50 ISK0.66567 BGN
100 ISK1.33134 BGN
250 ISK3.32835 BGN
500 ISK6.65670 BGN
1000 ISK13.31340 BGN
2000 ISK26.62680 BGN
5000 ISK66.56700 BGN
10000 ISK133.13400 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Icelandic Króna
1 BGN75.11240 ISK
5 BGN375.56200 ISK
10 BGN751.12400 ISK
20 BGN1502.24800 ISK
50 BGN3755.62000 ISK
100 BGN7511.24000 ISK
250 BGN18778.10000 ISK
500 BGN37556.20000 ISK
1000 BGN75112.40000 ISK
2000 BGN150224.80000 ISK
5000 BGN375562.00000 ISK
10000 BGN751124.00000 ISK