500 كرونة آيسلندية إلى دولار أمريكي

تحويل ISK إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

500 isk
3.61 usd

1.00000 ISK = 0.00721 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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40+ currencies in one account

ISK إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار أمريكي
1 ISK0.00721 USD
5 ISK0.03606 USD
10 ISK0.07212 USD
20 ISK0.14423 USD
50 ISK0.36058 USD
100 ISK0.72116 USD
250 ISK1.80291 USD
500 ISK3.60582 USD
1000 ISK7.21163 USD
2000 ISK14.42326 USD
5000 ISK36.05815 USD
10000 ISK72.11630 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Icelandic Króna
1 USD138.66500 ISK
5 USD693.32500 ISK
10 USD1386.65000 ISK
20 USD2773.30000 ISK
50 USD6933.25000 ISK
100 USD13866.50000 ISK
250 USD34666.25000 ISK
500 USD69332.50000 ISK
1000 USD138665.00000 ISK
2000 USD277330.00000 ISK
5000 USD693325.00000 ISK
10000 USD1386650.00000 ISK