2000 كرونة آيسلندية إلى فورنت مجري

تحويل ISK إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

2000 isk
5201 huf

1.00000 ISK = 2.60057 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Hungarian Forint
1 ISK2.60057 HUF
5 ISK13.00285 HUF
10 ISK26.00570 HUF
20 ISK52.01140 HUF
50 ISK130.02850 HUF
100 ISK260.05700 HUF
250 ISK650.14250 HUF
500 ISK1300.28500 HUF
1000 ISK2600.57000 HUF
2000 ISK5201.14000 HUF
5000 ISK13002.85000 HUF
10000 ISK26005.70000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Icelandic Króna
2000 HUF769.06200 ISK
5000 HUF1922.65500 ISK
10000 HUF3845.31000 ISK
15000 HUF5767.96500 ISK
20000 HUF7690.62000 ISK
30000 HUF11535.93000 ISK
40000 HUF15381.24000 ISK
50000 HUF19226.55000 ISK
60000 HUF23071.86000 ISK
100000 HUF38453.10000 ISK
150000 HUF57679.65000 ISK
200000 HUF76906.20000 ISK