1 كرونة آيسلندية إلى فورنت مجري
تحويل ISK إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for كرونا أيسلندية
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Icelandic Króna
|2000 HUF
|769.06200 ISK
|5000 HUF
|1922.65500 ISK
|10000 HUF
|3845.31000 ISK
|15000 HUF
|5767.96500 ISK
|20000 HUF
|7690.62000 ISK
|30000 HUF
|11535.93000 ISK
|40000 HUF
|15381.24000 ISK
|50000 HUF
|19226.55000 ISK
|60000 HUF
|23071.86000 ISK
|100000 HUF
|38453.10000 ISK
|150000 HUF
|57679.65000 ISK
|200000 HUF
|76906.20000 ISK