2000 Yeni Zelanda dolarından İzlanda kronuna
Reel döviz kuru ile NZD → ISK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Zelanda dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / İzlanda Kronu
|1 NZD
|82.63960 ISK
|5 NZD
|413.19800 ISK
|10 NZD
|826.39600 ISK
|20 NZD
|1652.79200 ISK
|50 NZD
|4131.98000 ISK
|100 NZD
|8263.96000 ISK
|250 NZD
|20659.90000 ISK
|500 NZD
|41319.80000 ISK
|1000 NZD
|82639.60000 ISK
|2000 NZD
|165279.20000 ISK
|5000 NZD
|413198.00000 ISK
|10000 NZD
|826396.00000 ISK