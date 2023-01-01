100 كرونة آيسلندية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل ISK إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ isk
١٫٢٤ nzd

1.00000 ISK = 0.01237 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار نيوزيلندي
1 ISK0.01237 NZD
5 ISK0.06186 NZD
10 ISK0.12372 NZD
20 ISK0.24744 NZD
50 ISK0.61860 NZD
100 ISK1.23720 NZD
250 ISK3.09300 NZD
500 ISK6.18600 NZD
1000 ISK12.37200 NZD
2000 ISK24.74400 NZD
5000 ISK61.86000 NZD
10000 ISK123.72000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Icelandic Króna
1 NZD80.82780 ISK
5 NZD404.13900 ISK
10 NZD808.27800 ISK
20 NZD1616.55600 ISK
50 NZD4041.39000 ISK
100 NZD8082.78000 ISK
250 NZD20206.95000 ISK
500 NZD40413.90000 ISK
1000 NZD80827.80000 ISK
2000 NZD161655.60000 ISK
5000 NZD404139.00000 ISK
10000 NZD808278.00000 ISK