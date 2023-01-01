10 كرونة آيسلندية إلى شيكل إسرائيلي جديد
تحويل ISK إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى شيكل إسرائيلي جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Icelandic Króna
|1 ILS
|34.15650 ISK
|5 ILS
|170.78250 ISK
|10 ILS
|341.56500 ISK
|20 ILS
|683.13000 ISK
|50 ILS
|1707.82500 ISK
|100 ILS
|3415.65000 ISK
|250 ILS
|8539.12500 ISK
|500 ILS
|17078.25000 ISK
|1000 ILS
|34156.50000 ISK
|2000 ILS
|68313.00000 ISK
|5000 ILS
|170782.50000 ISK
|10000 ILS
|341565.00000 ISK