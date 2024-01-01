250 ليرة تركية إلى كرونة آيسلندية

تحويل TRY إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

250 try
1,063.59 isk

1.000 TRY = 4.254 ISK

Mid-market exchange rate at 13:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٩٠٫٢٩٨١٫٤٧٥١٫٦٥٦٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٦٩1١٫٢٧٥١٠٥٫٥٦٨١٫٧٢٤١٫٩٣٦١٫١٢١٢١٫٤٧٣
1 USD٠٫٩١٧٠٫٧٨٤1٨٢٫٨٠٨١٫٣٥٢١٫٥١٨٠٫٨٧٩١٦٫٨٤٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Icelandic Króna
1 TRY٤٫٢٥٤٣٧ ISK
5 TRY٢١٫٢٧١٨٥ ISK
10 TRY٤٢٫٥٤٣٧٠ ISK
20 TRY٨٥٫٠٨٧٤٠ ISK
50 TRY٢١٢٫٧١٨٥٠ ISK
100 TRY٤٢٥٫٤٣٧٠٠ ISK
250 TRY١٬٠٦٣٫٥٩٢٥٠ ISK
500 TRY٢٬١٢٧٫١٨٥٠٠ ISK
1000 TRY٤٬٢٥٤٫٣٧٠٠٠ ISK
2000 TRY٨٬٥٠٨٫٧٤٠٠٠ ISK
5000 TRY٢١٬٢٧١٫٨٥٠٠٠ ISK
10000 TRY٤٢٬٥٤٣٫٧٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / ليرة تركية
1 ISK٠٫٢٣٥٠٥ TRY
5 ISK١٫١٧٥٢٦ TRY
10 ISK٢٫٣٥٠٥٢ TRY
20 ISK٤٫٧٠١٠٤ TRY
50 ISK١١٫٧٥٢٦٠ TRY
100 ISK٢٣٫٥٠٥٢٠ TRY
250 ISK٥٨٫٧٦٣٠٠ TRY
500 ISK١١٧٫٥٢٦٠٠ TRY
1000 ISK٢٣٥٫٠٥٢٠٠ TRY
2000 ISK٤٧٠٫١٠٤٠٠ TRY
5000 ISK١٬١٧٥٫٢٦٠٠٠ TRY
10000 ISK٢٬٣٥٠٫٥٢٠٠٠ TRY